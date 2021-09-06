Во дворе воронежской школы посадили еловую Аллею памяти

Фото управы Ленинского района

В период с 4 по 25 сентября 2021 года проходит Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» и эколого-патриотический проект «Лес Победы», в рамках которого по всей стране высаживаются деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Воронеже одними из первых в акции приняли участие ребята из Ленинского района: на территории двора школы №40 бойцы юнармейского отряда "Следопыты с улицы Краснознаменной" вместе с почетными гостями высадили небольшую аллею из елей.

В дальнейшем планируется каждый участок, где будут посажены деревья по акции «Лес Победы» закрепить за общественными организациями, школами, ВУЗами, представителями бизнеса и всеми желающими ухаживать, облагораживать и поддерживать порядок на подшефных участках. Возможно на некоторых участках размещение парков и скверов.