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Происшествия6 сентября 2021 17:06

В Воронеже на улице 45-ой Стрелковой дивизии сгорела иномарка

Первыми на помощь пришли оказавшиеся неподалеку сотрудники Росгвардии
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Около 21 часа 5 сентября в Воронеже на улице 45-ой Стрелковой дивизии вспыхнул «Дэу Матиз». Владелец иномарки безуспешно пытался самостоятельно потушить пожар. Машину с дымящимся моторным отсеком заметили проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии.

Росгвардейцы поспешили на помощь: вызвали пожарный расчет, перекрыли две полосы движения и оцепили место происшествия, не допустив распространение огня. Благодаря грамотным и оперативным действиям жертв и пострадавших нет. Однако машина полностью выгорела. Причина ЧП неизвестна.