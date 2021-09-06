В Воронеже на улице 45-ой Стрелковой дивизии сгорела иномарка

Около 21 часа 5 сентября в Воронеже на улице 45-ой Стрелковой дивизии вспыхнул «Дэу Матиз». Владелец иномарки безуспешно пытался самостоятельно потушить пожар. Машину с дымящимся моторным отсеком заметили проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии.

Росгвардейцы поспешили на помощь: вызвали пожарный расчет, перекрыли две полосы движения и оцепили место происшествия, не допустив распространение огня. Благодаря грамотным и оперативным действиям жертв и пострадавших нет. Однако машина полностью выгорела. Причина ЧП неизвестна.