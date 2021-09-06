Поздняя посетительница ограбила воронежское кафе

В питейном заведении, расположенном на улице 45-ой Стрелковой дивизии, заканчивался рабочий день. В зале оставалась последняя посетительница, которая продолжала распивать спиртные напитки. Сотрудница заведения попросила женщину покинуть заведение. Но клиентка достала нож и, угрожая пустить его в ход, взяла из кассы две тысячи рублей, прихватила сигарет и алкоголя, и даже … камеру видеонаблюдения. С похищенным имуществом неизвестная скрылась.

Оперативники по приметам составили на подозреваемую ориентировку и разослали ее по ближайшим нарядам полиции. Вскоре сотрудники полка ППС задержали похожую гражданку на территории Центрального района. Ею оказалась неоднократно судимая за имущественные преступления 48-летняя гражданка без определенного места жительства. В отделе полиции женщина призналась в совершении преступления. При проведении личного досмотра полицейские изъяли часть похищенного имущества.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «разбой». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.