В Воронежской области инвалидов заставили за свой счет оплачивать ремонт прорвавшейся трубы водопровода

Переложить расходы на ремонт трубы на инвалидов у сельских чиновников не получилось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Богучарского района разобрались в коммунальном безобразии в селе Лебединка. Там в частном доме живут два пенсионера – инвалиды первой и третьей группы. Люди лишились воды, у них ее не было 12 дней. Оказалось, что прорвалась труба, находящаяся за пределами их земельного участка.

Участок трубопровода должны были чинить за счет местного бюджета. Однако в администрации Первомайского сельского поселения, к «кусту» которого относится Лебединка, решили иначе. Они отказались проводить ремонт. Пенсионеры вынуждены были сами нанять рабочих и заплатить им 13 900 рублей.

- Наши работники внесли представление главе администрации села об устранении нарушений закона. В итоге потраченные инвалидами на ремонт деньги ими возвращены. Виновники отказа привлечены к установленной законом ответственности, - сообщили в прокуратуре Богучарского района.