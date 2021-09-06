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Общество6 сентября 2021 17:39

В Воронеже неизвестные грозят сносом гаражей

Сомнительные объявления появились в Коминтеновском районе
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Коминтерновского района

Фото управы Коминтерновского района

Районные управы Воронежа продолжают планомерную работу по принудительному сносу незаконно установленных гаражей. По данным управы Коминтерновского района, в этом году на его территории запланирован демонтаж 134 гаража и одного ограждения. Большую часть из них – 116 объектов – разобрали их владельцы самостоятельно после уведомления чиновников.

А недавно жители района пожаловались в управу на появившиеся объявления сомнительного характера, в которых горожанам угрожают сносом гаражей на улице Лизюкова, 43. В управе сообщили, что не имеют к этим сообщения никакого отношения. Возможно, их распространяют частные лица или мошенники.

- Настоятельно рекомендуем проверять любую информацию о сносе незаконных сооружений по телефону 206 – 76 – 33, - пояснили в управе Коминтерновского района. - Напоминаем, что официальные объявления размещаются не только на самовольно установленных гаражах, но и на официальном сайте администрации Воронежа, а также в газете «Берег».