Под Воронежем в аварии пострадали семь человек

Семерых пострадавших в аварии отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 6 сентября, в 12.20 на 25 километре дороги Воронеж — Нововоронеж в Новоусманском районе случилась крупная авария. Автомобиль «Грейт Вол», ехавший со стороны столицы Черноземья, врезался в ехавший навстречу «Хендай-Солярис».

В ДТП получили травмы семь человек. Среди пострадавших 32-летний водитель «Грейт Вола», его 28-летняя жена, их пятилетний сын и годовалая дочь, а также 52-летний мужчина, руливший «Хендаем», и его пассажиры: мужчина 57 лет и женщина 53 лет. Их отвезли в больницу. Все раненые - жители Воронежской области. Детей перевозили в специальных креслах.

Напомним, утром 5 сентября в Новоусманском районе случилась авария, где пострадал младенец. После столкновения автомобилей «Санг Йонг» и «Лады Хray» в больницу попали 34-летняя женщина и трехмесячный ребенок, оба жители Лискинского района.