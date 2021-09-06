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Происшествия6 сентября 2021 14:27

Под Воронежем в аварии пострадали семь человек

ДТП случилось в Новоусманском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Семерых пострадавших в аварии отвезли в больницу.

Семерых пострадавших в аварии отвезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

В понедельник, 6 сентября, в 12.20 на 25 километре дороги Воронеж — Нововоронеж в Новоусманском районе случилась крупная авария. Автомобиль «Грейт Вол», ехавший со стороны столицы Черноземья, врезался в ехавший навстречу «Хендай-Солярис».

В ДТП получили травмы семь человек. Среди пострадавших 32-летний водитель «Грейт Вола», его 28-летняя жена, их пятилетний сын и годовалая дочь, а также 52-летний мужчина, руливший «Хендаем», и его пассажиры: мужчина 57 лет и женщина 53 лет. Их отвезли в больницу. Все раненые - жители Воронежской области. Детей перевозили в специальных креслах.

Напомним, утром 5 сентября в Новоусманском районе случилась авария, где пострадал младенец. После столкновения автомобилей «Санг Йонг» и «Лады Хray» в больницу попали 34-летняя женщина и трехмесячный ребенок, оба жители Лискинского района.