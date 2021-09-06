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Происшествия6 сентября 2021 14:20

В Воронежской области трактор едва не задавил механика

Машина неожиданно начала движение и ударила работника колесом в грудь
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Государственная инспекция труда Воронежской области начала расследование несчастного случая в Таловском районе. ЧП произошло еще 22 августа, но известно о нем стало лишь сейчас.

Как сообщили в ведомстве, на территории механической мастерской ФГБУ «Опытная станция «Знамя Октября» при запуске двигателя трактора с использованием пускового механизма транспорт неожиданно пришел в движение и сильно ударил работника колесом в грудь. В результате 57-летний мужчина получил тяжелую травму.

В рамках расследования несчастного случая трудовая инспекция назначила заседание комиссии с целью осмотра места происшествия, опроса очевидцев и рассмотрения вопроса о проведении технической экспертизы исправности транспортного средства.