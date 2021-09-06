Гости заповедника в Воронежской области смогут переплыть озеро на пароме

Фото с сайта Хоперского заповедника

Часть маршрута экологической тропы «Самый русский зверь» в Хоперском заповеднике пройдет через озеро на пароме. Как рассказали авторы проекта, путь разделится на две части: маршрут по берегу озера и водная часть путешествия.

- Одна из тематических остановок будет располагаться на противоположном берегу озера Большое Голое, и попасть туда можно будет на небольшом пароме, изготовленном на основе понтона, - пояснили сотрудники Хоперского заповедника.

Для постройки и запуска небольшого, но технически сложного механического сооружения требуется детальный осмотр водоема и его береговой линии. Эту работу провели сотрудники заповедника с агентством развития природных территорий «За природу». Вместе они обследовали часть водоема, где расположится паромная переправа: измерили расстояния и глубины, распределили места расположения причалов и информационных стендов и арт-объектов.

Монтаж всей переправы запланирован на весну-начало лета 2022 года.