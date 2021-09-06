В Воронеже будут судить бывшую заведующую детсадом, заработавшую на «мертвых душах» 1,6 миллиона рублей

За заполнение липовых официальных документов экс-заведующей детсадом грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Работники прокуратуры Центрального района передали в суд уголовное дело 56-летней бывшей заведующей детсадом № 90.

В ходе следствия выяснили, что начальница образовательного учреждения с 2016 по 2019 годы составляла «липовые» официальные документы. В частности, она заполняла табели учета рабочего времени, приказы о премировании на людей, которые в детсаде ничего не делали, а числились там только на бумаге. Либо все-таки какие-то реальные обязанности у них были, но далеко не в таких объемах, как это значилось в документах. Деньги перечисляли этим людям, а те передавали их заведующей.

В итоге бюджету Воронежа был причинен ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей. На эту сумму в прокуратуре Центрального района подготовили гражданский иск к теперь уже экс-заведующей (она быстро стала бывшей после того, как стало известно о ее афере).

- Женщину обвиняют по трем статьям УК, карающим за злоупотребление должностными полномочиями, крупное мошенничество и служебный подлог. Ей грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Центрального района.