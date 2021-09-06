В Воронеже умер 41-летний глава отдела воронежского управления Следственного комитета

Константин Стуров. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Руководитель контрольно-следственного отдела СК по Воронежской области Константин Стуров умер в воскресенье, 5 сентября, в одной из городских больниц на 42-м году жизни. Продолжительной болезни не было, смерть была внезапной.

Константин Стуров после окончания юридического факультета ВГУ работал в прокуратуре Ленинского района, затем в том же районе около десяти лет возглавлял отдел Следственного комитета. Раскрыл немало резонансных преступлений, в том числе убийство актеров Театра юного зрителя в 2001 году.

«КП-Воронеж» выражает соболезнования родственникам и коллегам покойного.