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Общество6 сентября 2021 12:56

80-летний воронежец покорил своим вокалом Олега Газманова, Лайму Вайкуле, Стаса Намина и Валерия Леонтьева

Николай Дятчин триумфально прошел этап слепых прослушиваний
Артем ИЛЬИН
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Николай Дятчин растрогал своим выступлением почти до слез.

Николай Дятчин растрогал своим выступлением почти до слез.

Фото: стоп-кадр с трансляции Первого канала.

80-летний воронежец Николай Дятчин успешно прошел раунд слепых прослушиваний на шоу «Голос 60+». Выпуск участием Николая Васильевича вышел в эфир Первого канала 3 сентября.

Дятчин исполнил хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез». На звук его голоса сразу повернулись трое из наставников шоу: Олег Газманов, Лайма Вайкуле и Стас Намин. Некоторое время размышлял лишь Валерий Леонтьев. Но и он вскоре развернул свое кресло лицом к Николаю.

Олег Газманов и Лайма Вайкуле расточали комплименты голосистому воронежцу.

- Я восхищена вашим голосом! Когда зазвучали первые ноты, стало понятно, что вы - профессионал, - сказала как всегда стильная Лайма.

- Не хочется сбивать такие аплодисменты, но вы их заслужили, - обратился к Николаю Васильевичу Газманов.

Немного сбил тон комментариев Валерий Леонтьев:

- У вас, конечно, очень заметно влияние Серова. Но, может, это и хорошо.

Стас Намин подытожил:

- Голос хорош даже если бы Николаю было один, а не два раза по 40 лет!

Кстати, именно Леонтьева в итоге выбрал своим наставником Николай Дятчин. Он объяснил это тем, что манера исполнения песен Валерия всегда служила для него примером.

В ходе шоу стали известны интересные факты жизни Николая Дятчина. Он преподает вокал. Николаю Васильевичу присвоено звание заслуженного работника культуры России. Среди учеников Дятчина певица Марина Журавлева, голос которой в 90-е годы звучал, как говорится «из всех утюгов». Как он сам признался, первый раз вышел на большую сцену еще во время всемирного фестиваля студентов в Москве в 1957 году. Тогда он сыграл на баяне и спел. Жена намного младше его – ей всего 42 года. Дома за него болеет шестилетний сын.

Впереди у Николая Дятчина соревнование на выбывание с другим членом команды Валерия Леонтьева. А дальше при удачном исходе поединка финал, где победителя определят телезрители с помощью телефонных звонков и СМС-голосования.

Напомним, в 2019 году до этапа слепых прослушиваний проекта «Голос 60+» дошел бывший кандидат в мэры Воронежа и экс-глава областного департамента культуры Иван Образцов. Однако ему не хватило места в командах наставников, они слишком быстро набрали команды. До Образцова просто не дошла очередь.

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Николай Дятчин. «Я люблю тебя до слез» - Слепые прослушивания - Голос 60+ - Сезон 4
Николай Дятчин. «Я люблю тебя до слез» - Слепые прослушивания - Голос 60+ - Сезон 4
Николай Дятчин исполняет песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Песня вошла в альбом «Ностальгия по тебе» 1997 года. Музыку написал Игорь Крутой, слова Игорь Николаев. В 2002 году для фильма «Копейка» Ивана Дыховичного песню перепел Сергей Мазаев. В шоу «Голос» песню пели Армен Авджан и Вячеслав Ольховский. #Голос #Голос60+ #TheVoiceRussia #TheVoice Сайт проекта // Web-site: https://1tv.ru/shows/golos-60 Голос в соцсетях // The Voice Russia in social media: http://www.youtube.com/Voice1tv ВКонтакте https://vk.com/voice1tv Facebook https://www.facebook.com/voice1tv Instagram http://instagram.com/voice1tv Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/voice1tv «Голос» суперпроект, принципиально отличающийся от привычных вокальных конкурсов и шоу по поиску музыкальных талантов. Мы нашли лучшие голоса страны. Незаурядные вокальные данные -- это единственный способ попасть в проект "Голос", получить уникальный шанс пройти через сито музыкальных дуэлей с конкурентами и влюбить в себя миллионы телезрителей. The Voice is the international musical project. Four famous musicians search for the best voices in Russia. They cannot see the contestants but only hear them. Later they will mentor these singers to become artists. Viewers will decide which singer will be worthy of the grand prize.