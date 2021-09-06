80-летний воронежец покорил своим вокалом Олега Газманова, Лайму Вайкуле, Стаса Намина и Валерия Леонтьева

Николай Дятчин растрогал своим выступлением почти до слез. Фото: стоп-кадр с трансляции Первого канала.

80-летний воронежец Николай Дятчин успешно прошел раунд слепых прослушиваний на шоу «Голос 60+». Выпуск участием Николая Васильевича вышел в эфир Первого канала 3 сентября.

Дятчин исполнил хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез». На звук его голоса сразу повернулись трое из наставников шоу: Олег Газманов, Лайма Вайкуле и Стас Намин. Некоторое время размышлял лишь Валерий Леонтьев. Но и он вскоре развернул свое кресло лицом к Николаю.

Олег Газманов и Лайма Вайкуле расточали комплименты голосистому воронежцу.

- Я восхищена вашим голосом! Когда зазвучали первые ноты, стало понятно, что вы - профессионал, - сказала как всегда стильная Лайма.

- Не хочется сбивать такие аплодисменты, но вы их заслужили, - обратился к Николаю Васильевичу Газманов.

Немного сбил тон комментариев Валерий Леонтьев:

- У вас, конечно, очень заметно влияние Серова. Но, может, это и хорошо.

Стас Намин подытожил:

- Голос хорош даже если бы Николаю было один, а не два раза по 40 лет!

Кстати, именно Леонтьева в итоге выбрал своим наставником Николай Дятчин. Он объяснил это тем, что манера исполнения песен Валерия всегда служила для него примером.

В ходе шоу стали известны интересные факты жизни Николая Дятчина. Он преподает вокал. Николаю Васильевичу присвоено звание заслуженного работника культуры России. Среди учеников Дятчина певица Марина Журавлева, голос которой в 90-е годы звучал, как говорится «из всех утюгов». Как он сам признался, первый раз вышел на большую сцену еще во время всемирного фестиваля студентов в Москве в 1957 году. Тогда он сыграл на баяне и спел. Жена намного младше его – ей всего 42 года. Дома за него болеет шестилетний сын.

Впереди у Николая Дятчина соревнование на выбывание с другим членом команды Валерия Леонтьева. А дальше при удачном исходе поединка финал, где победителя определят телезрители с помощью телефонных звонков и СМС-голосования.

Напомним, в 2019 году до этапа слепых прослушиваний проекта «Голос 60+» дошел бывший кандидат в мэры Воронежа и экс-глава областного департамента культуры Иван Образцов. Однако ему не хватило места в командах наставников, они слишком быстро набрали команды. До Образцова просто не дошла очередь.