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Общество6 сентября 2021 11:44

В Воронежской области число смертей от «ковида» резко снизилось

Чуть меньше стало и заразившихся
Юрий КОЗЛОВ
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На этот раз за сутки "ковид" унес в могилу девять человек.

На этот раз за сутки "ковид" унес в могилу девять человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осторожный оптимизм вызывает свежая статистика по заболеваниям коронавирусом в Воронежской области. Сведения предоставлены региональным оперативным штабом.

Самый страшный показатель эпидемии – смерти. Их на утро понедельника, 6 сентября, стало меньше в полтора раза по сравнению с аналогичными данными 5 сентября. Было 15, стало 9. Всего от «ковида» умер уже 5 191 житель Воронежской области.

В то же время чуть меньше стало и заразившихся (465 против 469 сутками ранее). Всего за время эпидемии «ковид» подхватили 121 353 человека из Воронежской области.

Однако немного меньше стало и выздоровевших (было 172, стало 170). Всего с коронавирусом сумели справиться 103 936 жителей Воронежской области.