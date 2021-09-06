В Воронежской области число смертей от «ковида» резко снизилось

На этот раз за сутки "ковид" унес в могилу девять человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осторожный оптимизм вызывает свежая статистика по заболеваниям коронавирусом в Воронежской области. Сведения предоставлены региональным оперативным штабом.

Самый страшный показатель эпидемии – смерти. Их на утро понедельника, 6 сентября, стало меньше в полтора раза по сравнению с аналогичными данными 5 сентября. Было 15, стало 9. Всего от «ковида» умер уже 5 191 житель Воронежской области.

В то же время чуть меньше стало и заразившихся (465 против 469 сутками ранее). Всего за время эпидемии «ковид» подхватили 121 353 человека из Воронежской области.

Однако немного меньше стало и выздоровевших (было 172, стало 170). Всего с коронавирусом сумели справиться 103 936 жителей Воронежской области.