Под Воронежем в аварии пострадал трехмесячный ребенок и женщина

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 5 сентября, в 9.35 в Новоусманском районе случилась авария. На 524 километре трассы «Дон» 35-летний житель Лискинского района, руливший «Санг Йонг», врезался в поворачивавшую налево «Ладу Хray». 34-летняя местная жительница, рулившая отечественной машиной, в ДТП не пострадала. А вот двое пассажиров «Санг Йонг» получили тяжелые травмы. В больницу попали 34-летняя женщина и трехмесячный ребенок, оба жители Лискинского района.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 5 сентября случилось 97 ДТП, из них 56 – в Воронеже, 33 – на дорогах в районах, 8 – на федеральных трассах. В десяти авариях получили ранения 11 человек. Задержаны и оштрафованы 24 пьяных водителей и еще трое ехавших на красный свет, - сообщили в региональном ГУ МВД.