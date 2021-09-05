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Происшествия5 сентября 2021 20:00

В Воронеже во дворе многоэтажки на Депутатской нашли тело голого мужчины

Следователи устанавливают причины смерти
Ярослав ИВАНОВ
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фото Мой и твой Воронеж

фото Мой и твой Воронеж

Днем 5 сентября воронежцы сообщили в соцсетях о голом трупе. Снимки тела обнаженного мужчины на асфальте возле одного из домов на улице Депутатской выложили очевидцы в сообществе «Мой и твой Воронеж». Следователи начали проверку для установления обстоятельств инцидента.

- Тело обнаружили примерно в 10 утра. При осмотре внешне видимых телесных повреждений не выявлено. Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Следователь провел осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.