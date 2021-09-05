В Воронежской области инспектор ПДН выпрашивала рецепты на сильнодействующие лекарства для наркомана

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела сотрудницы полиции, обвиняемой в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Бывшая инспектор по делам несовершеннолетних обманным путем добывала рецепты на препараты от эпилепсии для своего сожителя-наркомана, который использовал их для наркотического опьянения. 32-летняя капитан полиции неоднократно приходила в Верхнехавскую районную больницу, где просила врачей выписать лекарство для бабушки, которая приехала из Казахстана и не может получить препарат без российских документов.

- Расследование уголовного дела завершено, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинения, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

- По результатам проведенной служебной проверки в марте 2021 года инспектор ПДН уволена со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.