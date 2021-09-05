В Воронежской области из колонии-поселения сбежал преступник

Фото УФСИН России по Воронежской области

Из колонии-поселения № 10 в Перелешино Панинского района 3 сентября сбежал осужденный, сообщили в управлении ФСИН по Воронежской области. Предположительно, мужчина, который отбывал срок за кражу, может скрываться в Новоусманском районе.

На вид сбежавшему 25-30 лет, он худощавый, ростом 182 см, у него темно-русые короткие волосы, овальное лицо, зеленые глаза. При побеге был одет в темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, необходимо позвонить в дежурную часть УФСИН по Воронежской области 8 (473) 251-18-00, либо в полицию 102 или 112 с мобильного телефона.