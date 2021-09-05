Житель Воронежской области не ужился с соседями и украл у них ноутбук

В Лисках 25-летний парень, вернувшись домой 1 сентября, не нашел ноутбука. Компьютер просто испарился, хотя дверь не была вскрыта.

Под подозрение полиции попал бывший житель дома, ранее судимый. Парень не ужился со своими знакомыми из-за бытовых ссор.

Как выяснили оперативники, 25-летний мужчина пришел в дом, зная, что все находятся на работе. Путем подбора ключа проник в жилище, забрал ноутбук «Леново», закрыл дверь на замок и ушел.

В отделе полиции задержанный признался, пошел на воровство, так как ему нужны были деньги. За кражу ему грозит до шести лет заключения.