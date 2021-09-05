Спасатели предупредили воронежцев о заморозках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МЧС, ссылаясь на данные синоптиков, предупредила воронежцев о резком похолодании. Ночью и утром 6 и 7 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки - до 2 градусов мороза.

Заморозки опасны для сельскохозяйственных и плодово-ягодных растений, расположенных в низких местах, укройте свой урожай. Кроме того, в результате низких температур воздуха в ночные и утренние часы повышаются риски возникновения техногенных пожаров, обусловленных использованием обогревательного оборудования.