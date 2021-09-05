В Воронеже пьяный водитель снес автобус и фургон и угробил своего пассажира

фото 36.мвд.рф

Вечером 4 сентября в Северном районе Воронежа - у дома 27 на ул. Антонова-Овсеенко - произошла смертельная авария.

Около 23.40 «Ниссан Террано» под управлением 32-летнего водителя, следовавшего по бульвару Победы со стороны ул. Владимира Невского в направлении Антонова-Овсеенко, врезался в припаркованные на левой обочине ПАЗ 32053-20 и автомобиль ГАЗ 330202. Водители в припаркованных автомобилях на момент ДТП отсутствовали.

фото 36.мвд.рф

В аварии погиб 41-летний пассажир «Ниссан Террано». У водителя-нарушителя в ходе процедуры освидетельствования установили состояние алкогольного опьянения - 0,979 мг/л.

Днем ранее на Антонова-Овсеенко произошла еще одна авария: «Митсубиси Паджеро» врезался в стоящий автомобиль «Тойота Королла», пострадали четыре человека, в том числе двое детей.