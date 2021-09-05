Бронислав Табачников Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19 сентября в Воронеже пройдет творческий вечер Бронислава Табачникова. Встреча посвящена юбилею известного культурного деятеля. Историк и искусствовед, профессор и педагог, музыкальный и театральный критик, ведущий многих культурных мероприятий в августе отметил 85-летие.

Вечер заслуженного работника высшей школы РФ «Не бывает напрасным прекрасное…» пройдет в Воронежском концертном зале. В программе примут участие ведущие солисты Воронежского театра оперы и балета и филармонии, Воронежский академический симфонический оркестр, оркестр Воронежского концертного зала. Выступит также специальный гость - лауреат международных конкурсов, пианист Сергей Тарасов.

Начало 19 сентября в 18.00.