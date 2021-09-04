В Воронеже приняли присягу первокурсники Военно-воздушной академии

Фото предоставлено правительством Воронежской области

4 сентября в Воронеже прошла торжественная церемония: к Военной присяге были приведены более тысячи четырехсот курсантов Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Молодых военнослужащих поздравили губернатор Александр Гусев, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России, заслуженный военный летчик Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Бондарев и начальник академии Геннадий Зибров.

Среди первокурсников есть представители практически всех субъектов Российской Федерации. Больше трети молодых людей — уроженцы Воронежской области.

В новом учебном году в академии будут обучаться свыше 7,5 тысяч военнослужащих. Необходимые знания курсантам будут давать 146 докторов наук, более тысячи кандидатов наук, лучшие в своем деле специалисты, имеющие значительный служебный и боевой опыт.