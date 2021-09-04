В Воронежской области пьяная автоледи пыталась подкупить полицейского

В Острогожском районе осудили автоледи, которая пыталась подкупить полицейского, чтобы не отвечать за езду в пьяном виде. 48-летнюю женщину поймали не трезвой за рулем 27 января 2021 года. Сотрудники ДПС составили административный протокол.

Однако дама решила «замять» этот инцидент и в начале февраля явилась в отдел полиции. Она предложила начальнику территориального отделения ГИБДД взятку в размере 30 тысяч рублей. Страж порядка от денег отказался и разъяснил автолюбительнице, чем для нее это грозит. Но дама решила взять измором.

На следующий день она вновь пришла на прием и опять попыталась подкупить полицейского. И положила денежные средства ему на стол.

— Начальник отделения ГИБДД от получения взятки отказался, сообщив о предложении коррупционного характера руководству. Преступные действия взяткодателя были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Суд оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей.