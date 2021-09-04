В Воронежской области за сутки умерло еще 22 пациента с ковидом

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В Воронежской области осложнения, вызванные коронавирусом, стал причиной смерти еще 22 человек. Общее число летальных исходов у пациентов, зараженных новой инфекцией, достигло в регионе 5 167. Об этом сообщил областной оперштаб в субботу, 4 сентября.

Также за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще 462 пациентам. Переболевших в регионе уже более 120 тысяч.

Ранее воронежский губернатор призвал глав районов помедлить со смягчением антиковидных ограничений.