В Воронеже в столкновении иномарок на Антонова-Овсеенко пострадали двое детей

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла днем ранее, 3 сентября, на смертельном участке дороги на улице Антонова-Овсеенко в Воронеже. «Митсубиси Паджеро» врезался в стоящий автомобиль «Тойота Королла». Пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, примерно в 15:40, по предварительным данным, 34-летний воронежец на «Митсубиси» допустил наезд на «Тойоту», принадлежащую 39-летнему воронежцу.

В результате столкновения пострадал водитель «Тойоты» и его пассажиры – 8-летний мальчик и 16-летняя девочка. Их госпитализировали. Позже за медпомощью обратилась 41-летняя пассажирка.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.