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Общество4 сентября 2021 10:51

Крысиное гнездо обнаружили воронежцы во дворе дома в центре города

Грызуны поселились на дереве возле мусорных контейнеров
Евгения ФРОЛОВА
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Скриншот видео

Скриншот видео

Целое крысиное гнездо обнаружили воронежцы во дворе жилого дома № 80 по улице Революции 1905 года прямо в центре Воронежа. Грызуны поселились на дереве как раз возле мусорных контейнеров. Об этом рассказали местные жители. Крик о помощи жильцов опубликовали в podslushano_voronezh в сети инстаграм.

– Просим обратить внимание на состояние мусорной площадки. Бегают полчища крыс, особенно в вечернее и ночное время. Под деревом у них гнездо, они сразу туда прячутся, – пишет автор поста.

Также он уточнил, что обращались в администрацию Ленинского района, но безуспешно – одни отписки.