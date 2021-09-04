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Общество4 сентября 2021 10:20

Новый очаг бешенства выявлен в населенном пункте Воронежской области

На хуторе Соленый Кантемировского района объявили карантин
Евгения ФРОЛОВА
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В Воронежской области выявили новый очаг бешенства. Власти региона объявили карантин. Соответствующий указ за подписью губернатора Александра Гусева опубликовали на сайте облправительства 2 сентября.

Бешеных животных обнаружили на хуторе Соленый Кантемировского района в частном подворье. Карантин коснулся только этого населенного пункта.

Согласно указу, здесь запрещены выставки животных, восприимчивых к бешенству, их купля-продажа, а также отлов и вывоз за пределы зоны карантина.

Ограничения будут сняты только 16 ноября.