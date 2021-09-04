В Воронежской области с начала года возбудили 37 дел о налоговых преступлениях

Фото – пресс-служба ВГУ

Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области и главное управление Министерства внутренних дел по региону 2 сентября провели совместное заседание своих общественных советов. Мероприятие прошло на базе ВГУ. Представители ведомства отчитались о совместной работе с местными неплательщиками.

Начальник УБЭП воронежской полиции Руслан Володин сообщил о том, что за восемь месяцев 2021 года было возбуждено 37 дел о налоговых преступлениях. Их фигуранты должны выплатить в бюджет 1 млрд рублей ущерба. К примеру, в прошлом году «уклонисты» выплатили 600 млн рублей. Ъ

Глава воронежского управления ФНС Николай Приставка заявил, что вся работа с местными должниками сегодня ведется специалистами МИФНС №15. С начала года удалось решить вопрос по долгам на 22,37 млрд рублей. Из них в бюджет поступило 16,37 млрд рублей. При этом, по оценкам налоговиков, в Воронежской области невысокий уровень долговой нагрузки на бизнес. Показатель соотношения объема задолженности к объему поступлений (DTI) в среднем по РФ составляет 9,1% (план ФНС РФ — 6,5%), а в регионе он более чем вдвое ниже — 4,3%.