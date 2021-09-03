Воронежский «Буран» стартовал в новом сезоне ВХЛ с привычного поражения от «Нефтяника» из Альметьевска

"Нефтяники" ликуют: "Буран" повержен в очередной раз. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Выезд в Татарстан в этом сезоне заканчивается для воронежских команд «баранкой». «Факел» был разгромлен «Нефтехимиком» и уступил «КамАЗу» из Набережных Челнов. Теперь пришла очередь «Бурана».

«Ураганные» начали выездной матч с «Нефтяником» из Альметьевска смело. И открыли счет – на 14 минуте Андрей Демидов дальним броском прошил вратаря хозяев площадки Аделя Минегалиева – 1:0. До конца первого периода удержать победный счет не получилось. Примерно такой же, как у Демидова, бросок прорезался на 17 минуте у Александра Сорокина – 1:1.

Второй период прошел в упорной борьбе, но без заброшенных шайб. Все решила ошибка оборона «Бурана». Перед воротами забыли Артура Болтанова, и он, получив точную передачу от Тимура Фаткуллина, «расстрелял» вратаря «Бурана» Андрея Литвинова.

В конце матча «ураганные» получили численное преимущество и чуть было не сравняли счет, от броска Демидова зазвенела штанга. Литвинов уступил место шестому полевому игроку, но удачи «Бурана» это не принесло. В финале матча «ураганные» лезли на ворота «Нефтяника» отчаянно, но сумбурно. И скорее могли пропустить еще один гол в пустые ворота. Но счет остался прежним – 1:2. Учитывая прежние разгромы (к примеру 1:5 и 2:10) вроде бы не так плохо. Но очков от этого не прибавляется.