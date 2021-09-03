В Воронеже начался первый в России суд по делу о договорном матче

Фрагмент «странного» матча. Фото : ФК «Чайка» ВКонтакте. Фото: другой источник.

В пятницу, 3 сентября, в Железнодорожном районном суде прошло предварительное заседание по первому в России уголовному делу по поводу договорного футбольного матча.

- Рассматривали заявление об особом порядке рассмотрения дела. Ситуация такая: большая часть футболистов, замешанных в «договорняке», свою вину признали. И лишь вратарь «Черноморца» (проигравшей команды) заявил, что он тут ни при чем. В результате судья принял решение, что первое полноценное судебное заседание будет открытым. Пройдет оно 13 сентября, - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Суть дела вкратце такова: 13 мая 2019 года «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области обыграла новороссийский «Черноморец» - 3:1. Вскоре деревенская команда вышла в ФНЛ, где выступает до сих пор. В Российском футбольном союзе (РФС) ход игры посчитали до такой степени странным, что инициировали проверку правоохранительных органов. Там согласились, что матч можно считать договорным.

По версии следствия, накануне матча бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян договорился с тоже теперь уже экс-главным тренером новороссийского «Черноморца» Хазретом Дышековым об организации договорной игры за 500 тысяч рублей. При этом у правоохранителей есть веские основания предполагать, что Баян действовал в интересах учредителя и президента ФК «Чайка» ростовского бизнесмена Андрея Чайки. А группа компаний этого предпринимателя приносит весьма солидный доход - более 3,5 млрд рублей. В Генпрокуратуре посчитали, что бизнесмен может повлиять на решение местного суда в свою пользу. И передали дело на рассмотрение в Воронеж.

Любопытен тот факт, что пока обвиняемыми в деле выступают только экс-главный тренер «Черноморца» Дышеков и шесть футболистов этого клуба Кстати, трем из них, по данным следствия, в перерыве подкинули еще по 1-2 миллиону рублей (чего-то не выигрывалось «Чайке» никак). По ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей. А вот люди, предлагавшие взятку, как бы и не при делах. Что весьма странно.