В Воронеже при перекладке канализации откопали довоенную скульптуру пионера

Найденный фрагмент скульптуры пионера. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Сотрудники «РВК-Воронеж» сообщили о необычной находке. При перекладке труб канализации в парке Авиастроителей Левобережного района бригада рабочих откопала фрагмент довоенной скульптуры. В 30-е годы прошлого века примерно в этом месте был фонтан, И на нем стояли два пионера. Об этом свидетельствуют фото, датированные 1938 и 1939 годами. Часть фигуры одного из них сейчас нашли.

На фото конца 30-х годов прошлого века фонтан украшают две фигуры пионеров. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Краевед Ольга Рудева считает, что памятник был разрушен во время войны. Пионер работникам коммунальной организации понравился. Мастер по ремонту сетей Маргарита Подпорина, чья бригада откопала пионера, решила оставить скульптуру в своем цехе. Кстати, этой начальнице везет с находками. Именно бригада Маргариты два года назад обнаружили деревянную 90-летнюю канализационную трубу при перекладке сетей на улице Богдана Хмельницкого.

Довоенную скульптуру пока разместили в одном из цехов "РВК-Воронеж". Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Напомним, что недавно стало известно, что на месте многострадального дома № 6 на площади Ленина, который до сноса стыдливо закрывали сначала красивым, а потом потрепанным полотнищем, нашли участок старо-конной торговой площади конца XVIII века. В ходе раскопок нашлась масса монет первой половины 18-го столетия, а также фрагменты бытовой посуды из керамики, стекла, фарфора, фаянса более чем 200-летней давности.