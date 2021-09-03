На одной из центральных улиц Воронежа загорелась машина

Огонь был достаточно сильный, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 3 сентября, около 12.30 на проезжей части улицы 20-летия Октября недалеко от остановки Бетховена загорелся автомобиль. Машина вспыхнула прямо на ходу. Ее удалось быстро потушить. Водителю повезло, помогли неравнодушные прохожие.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что у них нет информации по этому пожару.

Также 3 сентября произошло ЧП с автобусом № 9КС на улице Плехановской. От него повалил дым, водитель высадил пассажиров и уехал. Предположительно, у автобуса «полетели» тормозные колодки, машине предстоит ремонт.