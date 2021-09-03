Под Воронежем рабочий полез распутывать электропровод и погиб от удара током

Место ЧП Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

30-летний рабочий дорожной организации скончался от удара током. Он полез освобождать от нависшего электропровода стрелу погрузчика, расположенную в кузове грузового автомобиля, но не предвидел последствий.

ЧП случилось 3 сентября около 11:00 на улице Цветная поселка Отрадное Новоусманского района Рабочие должны были разгрузить паллет с тротуарным бордюром. Стрела погрузчика при этом задела электрический провод.

Мужчина умер на месте. Поданному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организована проверка.

- Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и сотрудники данной организации, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мужчины. Следственными органами выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.