В Воронеже директор фирмы, обслуживающей камеры фиксации нарушений ПДД, обманом получил 19 млн рублей

54-летний руководитель воронежской фирмы, занимающейся производством и внедрением систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения рискует на 10 лет оказаться за решеткой. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

По результатам электронных аукционов воронежец заключил 7 госконтрактов по ежедневному техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы фотовидеофиксации. Мужчина действительно ежемесячно предоставлял акты со сведениями о приемке выполненных работ, на основании которых на счета компании перечислялись бюджетные средства. Однако сервиса как такового не производилось.

- Оперативниками управления ЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области установлено, что сумма материального ущерба превысила 19 млн рублей. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. На время следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.