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Общество3 сентября 2021 14:56

Воронежцев могут оштрафовать за хранение солений и других домашних заготовок в подвалах

Максимальная сумма, на которую могут заставить раскошелиться – три тысячи рублей
Артем ИЛЬИН
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Соления теперь можно хранить только в домашних кладовых.

Соления теперь можно хранить только в домашних кладовых.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вступила в силу законодательная норма, согласно которой жителей Воронежской области, как, впрочем, и других россиян могут оштрафовать за хранение солений и других домашних заготовок в подвалах. Мотивация подобного решения – пожарная безопасность и вероятность порчи этих консервированных изделий, что может повлечь за собой не только неприятный запах, но и опасность отравления других людей.

Заготовки на зиму теперь можно хранить только в официально оформленных кладовых. Видимо, имеются в виду помещения в квартирах (чуланы либо антресоли). Под запретом, кроме подвалов, теперь также коридоры, лестничные площадки и эвакуационные выходы.

Максимальный штраф, грозящий нарушителям запрета, - три тысячи рублей, минимальный – две тысячи.