Воронежцев могут оштрафовать за хранение солений и других домашних заготовок в подвалах

Соления теперь можно хранить только в домашних кладовых. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вступила в силу законодательная норма, согласно которой жителей Воронежской области, как, впрочем, и других россиян могут оштрафовать за хранение солений и других домашних заготовок в подвалах. Мотивация подобного решения – пожарная безопасность и вероятность порчи этих консервированных изделий, что может повлечь за собой не только неприятный запах, но и опасность отравления других людей.

Заготовки на зиму теперь можно хранить только в официально оформленных кладовых. Видимо, имеются в виду помещения в квартирах (чуланы либо антресоли). Под запретом, кроме подвалов, теперь также коридоры, лестничные площадки и эвакуационные выходы.

Максимальный штраф, грозящий нарушителям запрета, - три тысячи рублей, минимальный – две тысячи.