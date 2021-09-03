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Общество3 сентября 2021 14:23

В Воронежской области власти опровергли возвращение дистанционного обучения

Слухи об этом могут быть связаны с проведением выборов
Олег КУЗНЕЦОВ
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Распускать школьников по домам власти не торопятся.

Распускать школьников по домам власти не торопятся.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Вновь появились разговоры о переводе школьников на дистанционное обучение. Связаны они с тем, что ситуация по коронавирусу в Воронежской области не улучшается, а дети теперь болеют этой заразой дольше и тяжелее.

Однако в пресс-службе регионального департамента образования, науки и молодежной политики четко заявили: никаких документов на счет нового «дистанта» у них нет. В то же время чиновники предположили, что слухи связаны с проведением выборов. Как известно, избирательные участки находятся в зданиях образовательных учреждений. Реально на «дистант» учеников некоторых школ могут отправить только 17 сентября. Да и то только в том случае, если в учебном заведении нет двух отдельных входов – чтобы развести потоки голосующих и детей.

Впрочем, то, что сейчас нет решения о переводе на «дистант», не значит, что теоретически его не могут принять в будущем. Но сделают это, видимо, только при еще большем ухудшении эпидемиологической ситуации.