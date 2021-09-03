В Воронежском центральном парке установят новые уличные тренажеры

Воронежцы могли заметить, что на днях из Центрального парка пропали уличные тренажеры. Почему их «спилили»? Объяснение простое - пришло время заменить устройства.

Обновлением, согласно документам с сайта госзакупок, занимается компания «Чемпион центр». Подрядчик предложил выполнить все работы за чуть более 1,4 млн рублей. Хотя изначальная цена контракта была свыше 1,77 миллиона.

В парке должны появиться 15 новых тренажеров, в том числе для «кругового вращения тазом», «жима ногами» или, например, «маха ногами». Горожане также смогут пользоваться «имитатором ходьбы на лыжах» или «комбинированной скамьей для пресса». То есть по своему функционалу они будут практически идентичны тем, что уже стояли в парке, но соответственно в пригодном для занятий состоянии.

Отметим, что Воронежский Центральный парк 4 сентября заработает для посетителей в 10 утра. Здесь в этот день пройдет экологическая выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Мэрия Воронежа также нашла подрядчика, который займется оздоровлением озера в Центральном парке. Стоимость контракта – 2,56 млн рублей.