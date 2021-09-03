В Воронеже хотят судить юристов, помогавших добиваться страхового возмещения за ДТП

Люди приходили к юристам, когда страховые компании затягивали с выплатами Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Утверждено заключение по уголовному делу по обвинению 39-летнего Романа Ермолаева и 42-летнего Андрея Лободы в совершении 6 преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), - сообщили 3 сентября в прокуратуре Воронежской области.

В марте 2013 года Андрей Лобода открыл компанию «Сандекс», которая помогала юридически при получении страховки за ДТП. Роман Ермолаев работал адвокатом. По версии следствия, с 2014 по 2016 год более 180 человек, попавшие на территории Воронежской области в ДТП обращались в компанию «Сандекс» за экспертной оценкой.

Автомобили участников аварий были застрахованы в ПАО СК «Росгосстрах», ЗАО «Московская Акционерная Страховая Компания», АО «Страховая бизнес Группа» (IBG), СПАО «Ингосстрах», ПАО «САК «Энергогарант», ООО «СК «Согласие». Страховые компаниями не всегда спешили выплачивать деньги. Поэтому люди передавали нотариально заверенные доверенности на основании которых, уже представители фирмы «Сандекс» добивались страхового возмещения.

- В последующем Ермолаев и Лобода, имея доступ к документам предоставленным участниками ДТП в ООО «Независимая экспертиза и оценка «Сандекс», составили заведомо подложные договоры уступки права требования от потерпевших в пользу общества, а также сфальсифицировали в них подписи от имени заинтересованной стороны, после чего подали исковые заявления в Арбитражный суд Воронежской области, а также предоставили в обоснование заявленных требований вышеуказанные фиктивные договоры, - объясняют в прокуратуре.

В итоге страховые компании перечисляли обществу деньги в счет выплаты неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения.

- В результате преступных действий Ермолаева и Лободы ПАО СК «Росгосстрах» был причинен материальный ущерб на сумму в 3,6 млн рублей, АО «Московская акционерная страховая компания» - 515,8 тысячи рублей, АО «Страховая бизнес группа» - 202 тысячи, СПАО «Ингосстрах» - 18,7 тысячи, ПАО САК «Энергогарант» - 39,9 тысячи рублей. ООО СК «Согласие» мог быть причинён материальный ущерб в размере, превышающем 240 тысячи рублей, - сообщают в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.