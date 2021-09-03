Воронежский аэропорт выбрали для базировки нового лоукостера

Ожидается, что «Новапорт» предоставит лоукостеру S7 скидки на период раскатки новых маршрутов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Группа S7 выбрала аэропорт Воронеж для базировки своего будущего лоукостера, а также аэропорты Новосибирска, Челябинска и Тюмени. Об это сообщил Interfax со ссылкой на Романа Троценко, главу холдинга «Новапорт», который объединяет эти аэропорты.

S7 планирует запустить собственный низкобюджетный перевозчик с июля 2022 года. Эта компания, вероятно, будет летать на Airbus A320neo по регионом России.

- Мы считаем, это очень полезная инициатива, в России должен появиться второй, а потом и третий лоукостер, что существенно повысит мобильность населения, - заявил Роман Троценко.

Ожидается, что «Новапорт» предоставит лоукостеру S7 скидки на период раскатки новых маршрутов. Это необходимо, чтобы поднять пассажиропоток. Аэропорт хочет привлечь тех людей, которые при других обстоятельствах не полетели бы.