Житель Воронежской области потратил 67 тысяч с чужой банковской карты и получил судимость

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

По версии следствия, 12 мая 2021 года житель Аннинского района нашел на остановке общественного транспорта пакет, в котором кто-то забыл кошелек. В нем он обнаружил 15 тысяч наличных и две банковские карты. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, решил оставить их себе.

На автовокзале он через банкомат снял с карт 67 тысяч рублей, а после этого их выкинул. Ущерб в итоге составил 82 тысячи рублей. Злоумышленника вскоре вычислили правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 лет условно.