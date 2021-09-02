В Воронежской области снизилось число внебольничных пневмоний

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за прошедшую неделю снизилось число внебольничных пневмоний на амбулаторном этапе на 9%. Такие данные озвучили в ходе заседания регионального оперштаба в четверг, 2 сентября.

А с начала нового учебного года в медучреждениях Воронежа и области начали проводить лабораторные обследования на вирусы гриппа всех детей, которым поставили диагноз «внебольничная пневмония». В регионе по-прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Значение эпидпорогов превышено, как по совокупному населению, так и в отдельных возрастных группах. Наибольший прирост за прошедшую неделю — у детей в возрасте 7-14 лет.