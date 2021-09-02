В Воронежской области от коронавируса за сутки умерло еще 25 жителей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом скончались еще 25 пациентов. Количество летальных случаев, вызванных страшной болезнью, за время пандемии достигло 5 117. Об этом сообщил региональный оперштаб в четверг, 2 сентября.

Среди профессиональных групп лидирующее место по заболеваемости ковидом занимают работники сферы торговли, образования, сельского хозяйства, транспортной сферы.

За сутки последние сутки было зарегистрировано 467 случаев коронавируса. Выздоровевших за это время 184 человека и 103 209 – за все время пандемии.