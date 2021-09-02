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Происшествия2 сентября 2021 17:26

Скандальный воронежский видеоблогер попал в СИЗО за кражу дорожных знаков «Инвалиды»

Под стражей он проведет до 30 ноября
Ирина ШАБАНОВА
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Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения задержанному воронежскому блогеру Алексею Шамардину. Скандального «борца с автохамами» заподозрили в краже дорожных знаков «Инвалиды» (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Об этом сообщили в суде

По версии следствия, Шамардин со своим знакомым, в отношении которого также возбуждено уголовное дело, находясь на автомобильной парковке возле административного здания в городе Тимашевске с помощью гаечного ключа открутили и забрали с собой дорожный знак «Инвалиды». Через некоторое время такой же знак они присвоили с парковки, прилегающей к торговому центру. При этом видеоблогер и его приятель снимали свои действия на видео и разместили их в интернете.

31 августа Шамардина задержали. Как пояснили в суде, свою причастность к инкриминированному преступлению он не признал.

Суд выслушал доводы сторон, учел, что у Шамарина нет регистрации на территории Краснодарского края, а также то, что, получив через электронное приложение повестку о вызове на допрос, он к назначенному времени не явился, отказавшись называть адрес фактического проживания, суд отказал ему в более мягкой мере пресечения. В СИЗО блогер проведет 2 месяца – до 30 ноября включительно.

Буквально вчера в сети появилось видео, на котором блогера избили местные жители в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком.

Напомним, ранее СУ СКР по Воронежской области предъявил обвинение Шамардину в нескольких эпизодах откровенного развода водителей на дороге.