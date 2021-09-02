В Воронежской области 17-летняя девушка пойдет под суд за сбыт наркотиков

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Сотрудники следственного управления СКР по Воронежской области направили в суд уголовное дело 17-летней жительницы Семилукского района. Ее обвиняют в преступлении, связанном с торговлей наркотиками в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

По данным следствия, 12 мая 2021 года девушка находилась в селе Перлевка. Там она незаконно продала мужчине полимерный сверток с находящимся внутри веществом. Как показала химическая судэкспертиза, оно относится к наркотическим средствам. Его масса составила значительный размер.

На предварительном следствии несовершеннолетняя призналась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.