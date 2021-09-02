В Воронеже водитель «Шкоды» протаранил три машины на парковке и уехал

"Шкода" задела два автомобиля, третий на очереди. Фото: соцсети

В четверг, 2 сентября, в соцсетях появилось видео ДТП в ЖК «Ботанический сад». Там на парковке странные виражи устроил водитель «Шкоды». Он сначала врезался в один автомобиль, который по инерции задел второй, располагавшийся рядом. А потом при развороте ударил еще одну машину. При этом останавливаться не стал. Просто уехал.

В одном из комментариев иронически предположили, что водитель «Шкоды» «переиграл в GTA». На самом деле напрашиваются два предположения: либо он недавно получил права и еще «психует» за рулем, либо он был пьян. В любом случае видно, что отвечать за свои поступки странный водитель не привык.