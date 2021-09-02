Под Воронежем лже-сотрудница соцзащиты вытащила у 92-летней старушки из под матраса деньги

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже поймали лже-сотрудницу соцзащиты, ограбившую 92-летнюю старушку в Бутурлиновском районе. Инцидент произошел 29 августа: в 10 утра к пенсионерке пришла женщина, представившаяся соцработником. Дама сказала, что оказывает помощь по уходу за пожилыми людьми. В разговоре женщина стала укрывать пенсионерку одеялом, демонстрируя «заботу», сама же искала спрятанные в постели деньги, так как знала, что так часто делают старики, а бабушка получает большую пенсию. И выудила из-под матраса сверток. Старушка, увидев пакет в руках «соцработницы», стала звать на помощь, тем временем дама поспешила убежать. Добычей лже-помощницы стали 12 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали в Коминтерновском районе Воронежа, ранее судимая 44-летняя женщина призналась в ограблении, ей грозит до семи лет заключения.