Под Геленджиком избили воронежского «борца с автохамами»

В поселке Архипо-Осиповка, что находится под Геленджиком, толпа местных жителей избила воронежского блогера – борца с беспределом на дорогах. Об этом сообщили местные СМИ.

Сообщается, что населенный пункт Алексей Шамардин приехал якобы фиксировать нарушения в сфере уличной торговли. Там он два дня снимал размещение товаров на проезжей части и тротуарах, а также инциденты с незаконной торговлей. В один из дней на него напали несколько неизвестных.

На видео видно, как в адрес блогера поступают угрозы, нападающие продолжали выкрикивать призывы продолжить избиение, даже после приезда полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, потерпевший подал заявление в полицию. В настоящее время проходится проверка.

Напомним, воронежец Алексей Шамардин в соцсетях позиционирует себя как «борец с автохамами». Ранее он попал в поле зрение сотрудников Следственного комитета региона. По версии следствия, активист, по сути, занимался тем, что в народе называют «подставами». Провоцировал тот или иной инцидент на дороге, потом делал липовое заключение эксперта о причиненном материальном вреде, пользуясь оказавшейся у него печатью недействующей уже фирмы. А потом добивался возбуждения административного дела в ГИБДД. Шамардина обвиняют в 11 подобных преступлениях, подпадающих под часть 1 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств».