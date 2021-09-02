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Происшествия2 сентября 2021 12:33

Будут судить жителя Воронежской области, сломавшего нос полицейскому

Правоохранитель помешал мужчине выпивать в общественном месте
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передали в суд уголовное дело 37-летнего жителя Рамонского района, сломавшего нос полицейскому при исполнении.

Инцидент произошел вечером 30 мая 2021 года на площади Детей. 26-летний инспектор патрульно-постовой службы заметил мужчину, распивавшего спиртные напитки в общественном месте. Сотрудник полиции потребовал нарушителя порядка прекратить выпивать на улице, но тот отказался и попытался скрыться. А когда полицейский преградил ему дорогу, ударил представителя власти по лицу с такой силой, что сломал стражу порядка нос. Дебошира скрутили подоспевшие сотрудники полиции.

Теперь его будут судить за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.