Будут судить жителя Воронежской области, сломавшего нос полицейскому

Следователи передали в суд уголовное дело 37-летнего жителя Рамонского района, сломавшего нос полицейскому при исполнении.

Инцидент произошел вечером 30 мая 2021 года на площади Детей. 26-летний инспектор патрульно-постовой службы заметил мужчину, распивавшего спиртные напитки в общественном месте. Сотрудник полиции потребовал нарушителя порядка прекратить выпивать на улице, но тот отказался и попытался скрыться. А когда полицейский преградил ему дорогу, ударил представителя власти по лицу с такой силой, что сломал стражу порядка нос. Дебошира скрутили подоспевшие сотрудники полиции.

Теперь его будут судить за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.