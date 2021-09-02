Под Воронежем суд приговорил мужчину к исправительным работам за пожар 2020 года

В 2020 году пожарные работали на пределе сил. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В мировом суде Семилук вынесли приговор по делу 21-летнего мужчины. 7 октября 2020 год в селе Терновое Семилукского района он сжигал в металлической бочке мусор на участке своей матери. Огонь перекинулся на траву, а потом и дальше. В результате пожар сильно повредил два жилых дома, сараи и стройматериалы. Причиненный ущерб составил около миллиона рублей.

Вина юноши усугублялась тем, что в начале октября в Воронежской области еще бушевали массовые пожары. К примеру, 1 октября крупные огненные ЧП были в Рамонском, Лискинском, Ольховатском, Павловском и Острогожском районах.

Молодой человек теперь будет вынужден ходить на исправительные работы год и три месяца. Из его заработка будут удерживать пять процентов на компенсацию ущерба.