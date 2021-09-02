Воронежская пенсионерка взяла 100 тыс кредита и перевела их мошенникам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 1 сентября мошенники обманули 10 жителей Воронежской области в общей сложности на сумму более 2,7 млн рублей.

60-летнюю жительницу Воронежа аферисты развели по стандартной схеме. Позвонил «специалист банковской организации» и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить на ее имя кредит. Для пресечения несанкционированных действий женщине предложили блокировать заявку мошенников, оформив кредит самой, а потом перевести полученные деньги на специальный расчетный счет. Пенсионерка сходила в банк, оформила потребительский кредит на сумму 100 тысяч рублей, после чего перевела их по реквизитам, указанным злоумышленником.

Будьте бдительны, не сообщайте личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям. Настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают пин-код банковской карты, трехзначный секретный код и код авторизации, приходящий в смс-сообщении, а также не предлагают провести сомнительные операции дистанционным путем, в том числе связанные с оформлением кредитных обязательств.