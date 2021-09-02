В Воронежской области в выходные похолодает до +1 градуса

Уже 5 сентября будет так холодно, что теплолюбивым воронежцам захочется включить обогреватели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Очень резкое похолодание обещают в ближайшие выходные воронежские синоптики. Лето внезапно превратится едва ли не в зиму.

- Местами по Воронежской области уже в ночь на ближайшее воскресенье, 5 сентября, температура может понизиться до +1…+6 градусов. Связано это с прохождением холодного атмосферного фронта, закачивающего арктический воздух. Днем температура будет держаться в районе +15…+16 градусов. Такой холодный период продлится до 10 сентября. Далее вновь возможно потепление - днем до 20 градусов, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В Воронеже в ночь на пятницу, 3 сентября, пойдет сильный дождь. Температура опустится до +9. Днем дождь будет идти, но уже более слабый, а вот ветер усилится до 12-17 м/c. Потеплеет до +16.

В субботу, 4 сентября, ночью вместо северо-западного подует западный. Будет пасмурно с прояснениями, но уже без дождя при +9 градусах. Днем снова начнет понемногу накрапывать с небес. И снова +16 градусов.

В ночь на воскресенье, 5 сентября, будет облачно и уже совсем холодно - +5 градусов. Днем солнце так и не выглянет, но температура поднимется до +15.

В понедельник, 6 сентября, ночью снова пасмурно с прояснениями. И будет еще холоднее, чем сутки назад, - +4 градуса. Днем из-за туч пробьется солнце. Столбик термометра поднимется до +16.